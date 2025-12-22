केशर घालून दूध पिण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

मसाल्यांमधील केशर हा मसाला सर्वात महागडा असतो. केशर आपल्या आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर मानले जाते. अनेकजण केशर हे दुधात घालून खातात. तर काहीजण हे केशराचे पाणी पिण्यास अधिक महत्त्व देतात. केशरामध्ये फायबर, व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए, लोह, प्रथिने, पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्ससह अनेक आवश्यक पोषक घटक असतात. या मसाल्याचा आपल्या दैनंदिन आहारात समावेश केल्याने अनेक आरोग्य समस्या दूर होण्यास मदत होते.
केशर शरीरातील कॉर्टिसोल (तणाव संप्रेरक) कमी करते असे मानले जाते. कोर्टिसोल कमी होते तेव्हा आपली मज्जासंस्था शांत राहते आणि झोप लागण्यास मदत होते. यामुळे शरीराचे संतुलन राखण्यास मदत होते. उत्तम झोप येण्यासाठी, अनेकजण केशरयुक्त दुधाचा वापर पिण्यासाठी करतात.
केशरमधील संयुगे, क्रोसिन आणि क्रोसेटिन, मेंदूच्या पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह ताणापासून वाचवण्यास मदत करतात. काही संशोधनात असे आढळून आले आहे की, केशर पूरक पदार्थ मानसिक आरोग्यासाठी उत्तम मानले जातात.
केशर रेटिनामध्ये रक्त परिसंचरण सुधारतो आणि फोटोरिसेप्टर पेशींना नुकसान होण्यापासून वाचवतो. दृष्टी सुधारण्यासाठी, दररोज केशर दूध किंवा केशर पाणी पिऊ शकता.
केशरचा एक अनोखा फायदा म्हणजे ते भूक नियंत्रित करण्यास मदत करते. तणावाखाली वारंवार नाश्ता करणाऱ्या किंवा जास्त खाणाऱ्या लोकांसाठी केशर फायदेशीर ठरू शकते. हे सेरोटोनिनशी असलेल्या त्याच्या संबंधामुळे आहे, मेंदूतील एक रसायन जे मूडवर परिणाम करते. जेव्हा सेरोटोनिनची पातळी संतुलित असते, तेव्हा अन्नाची लालसा कमी होते.
केशर शतकानुशतके सौंदर्यासाठी वापरले जाते. त्यामुळे केशरमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स सूर्यामुळे होणारे त्वचेचे नुकसान टाळतात. तसेच मुरुम निर्माण करणारे बॅक्टेरिया कमी करतात आणि त्वचेचा रंग सुधारतात. म्हणूनच बहुतांशी कॉस्मेटिक उत्पादनांमध्ये केशर अर्क समाविष्ट करण्यात येतो.