परभणीतील शेतकऱ्याच्या मुलीच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च शिवसेना करणार, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सध्या मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत आहेत. शनिवारी उद्धव ठाकरे हे परभणी जिल्ह्यात आले होते. यावेळी ढेंगळी पिंपळगाव गावातील एका शेतकरी महिलेने उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर तिची व्यथा मांडली. यावेळी तिने मुलीला वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचं आहे पैसे नाहीत असं सांगितले. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी त्या महिलेला धीर देत तिच्या मुलीच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च शिवसेना उचलणार असल्याचे जाहीर केले.

यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आम्ही मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च उचलतोय पण एका अटीव. तुम्ही खचून जायचे नाही. मुलगी पास झाल्यावर पेढे घेऊन मातोश्रीवर यायचे खर्च शिवसेना करेल”. उद्धव ठाकरे यांनी मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च स्वीकारल्याने त्या शेतकरी महिलेला गहिवरून आले व तिने त्यांचे आभार मानले.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बाबा सिद्दीकींचा ठावठिकाणा मोहित कंबोज यांनी हल्लेखोरांना सांगितला, शहझीन सिद्दीकींचा खळबळजनक आरोप

“मुख्यमंत्री म्हणाले विषय गंभीर; चौकशी करून वास्तव…”, पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणावर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

पुन्हा एकदा निर्लज्जपणे… अटल सेतूच्या भ्रष्ट कामावरून आदित्य ठाकरे यांचा मिंधे, भाजप व MMRDA वर निशाणा

पक्ष चोरला, मत चोरले आणि आता जमीनही चोरायला लागले; उद्धव ठाकरे कडाडले, दगाबाज सरकारचा श्वास कोंडण्याचं आवाहन

दिल्लीत अग्नितांडव! रिठाळा मेट्रो स्थानकाजवळील झोपडपट्टीला आग; 500 झोपड्या जळून खाक, एकाचा मृत्यू

माली येथून पाच हिंदुस्थानींचे अपहरण; अल-कायदा व इसिसवर संशय

पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरण – शीतल तेजवानी आहे कोण?

अजित दादांचे वक्तव्य म्हणजे ‘जोक ऑफ द डे’, अंबादास दानवे यांचा टोला

लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयरोग असेल तर अमेरिकेचा व्हिसा मिळणे कठीण! ट्रम्प प्रशासनाचा आणखी एक मोठा निर्णय