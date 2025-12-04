15 दिवस दररोज मेथी दाण्याचे पाणी पिण्याचे फायदे जाणून तुम्हीही थक्क व्हाल, वाचा

आयुर्वेदामध्ये मेथीचे वर्णन अमृतसारखी वनस्पती म्हणून केले जाते. मेथीदाणे हे मेथीच्या भाजीइतकेच आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत. मेथीच्या दाण्यामध्ये फायबर, लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन बी 6 आणि अँटिऑक्सिडंट्ससह अनेक आवश्यक पोषक घटक असतात. मेथीच्या बियांमधील सॅपोनिन्स आणि फिनोलिक संयुगे जळजळ कमी करण्यास आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करतात.

मेथीचे पाणी कसे बनवायचे?
मेथीचे दाणे पाण्यात भिजवल्यावर त्यातील सर्व पोषक घटक पाण्यात विरघळतात. हे पाणी तयार करण्यासाठी, प्रथम एक ग्लास स्वच्छ पाणी घ्या आणि त्यात २-३ चमचे मेथीचे दाणे घाला. ते रात्रभर भिजत ठेवा. त्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी सकाळी, पाणी उकळवा आणि गाळून घ्या आणि ते प्या. तुम्ही ते उकळल्याशिवाय देखील पिऊ शकता. चव वाढवण्यासाठी तुम्ही लिंबाचा रस आणि मध देखील घालू शकता.

मेथीचे पाणी पिण्याचे फायदे

हिवाळ्यात वजन वाढणे ही एक सामान्य समस्या आहे. वजन कमी करायचे असेल तर तुम्ही मेथीच्या दाण्यांचे पाणी पिणे सर्वात उत्तम. मेथी दाण्याच्या पाण्यात फायबर असते. यामुळे पोट अधिक काळ भरलेले राहते. त्यामुळे भूकही कमी लागते आणि वजन पटकन कमी होण्यास मदत होते.

मेथीचे पाणी पचनाच्या समस्या असलेल्यांसाठी फायदेशीर मानले जाते. मेथीच्या बियांमध्ये असलेले फायबर पचनसंस्था मजबूत करते. यामुळे बद्धकोष्ठता, आम्लपित्त आणि छातीत जळजळ यासारख्या समस्या दूर होण्यास मदत होते.

मेथीचे पाणी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते. त्यात असलेले गॅलेक्टोमनन हे संयुग मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी फायदेशीर मानले जाते.

मेथीमध्ये फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात, जे खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करण्यास आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

