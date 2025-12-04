दूध आणि जिलेबी एकत्र खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या

हिवाळा येताच बहुतेक लोकांना सर्दी आणि खोकल्यासारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. या काळात शरीराला अधिक ऊर्जा, उष्णता आणि हाडांची ताकद आवश्यक असते. दुधासोबत जिलेबी खाण्याचे खूप आश्चर्यकारक फायदे आहेत ते आजही कित्येकांना माहीत नाही.

दुधासोबत जिलेबी खाल्ल्याने काय होते?
हिवाळ्यात आठवड्यातून किमान २-३ वेळा दूध आणि जिलेबी खाल्ल्याने अनेक आरोग्यदायी फायदे होतात. यामुळे हाडे मजबूत होण्यास मदत होते. दुधात कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असते, जे मजबूत आणि निरोगी हाडे राखण्यास मदत करते. दरम्यान, जिलेबीमधील साखर शरीरात कॅल्शियम शोषण जलद करते, ज्यामुळे हाडांना आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात. नियमित सेवनाने हाडांची रचना मजबूत राहण्यास मदत होते आणि वृद्धत्वासोबत येणारी कमजोरी लक्षणीयरीत्या कमी होते.

सांधे, गुडघे किंवा पाठदुखीने ग्रस्त असलेल्यांसाठीही दूध-जलेबीचे मिश्रण फायदेशीर आहे. दूध जिलेबीच्या सेवनामुळे हाडे आणि सांध्यांना पोषण मिळते. जळजळ कमी होते आणि हळूहळू वेदना कमी होतात. हिवाळ्यात हे मिश्रण शरीराला उबदार ठेवते, ज्यामुळे सांधेदुखीपासून आराम मिळतो.

हिवाळ्यात शरीराला अनेकदा थकवा आणि अशक्तपणा जाणवतो. जिलेबी आणि दुधाचे मिश्रण तात्काळ ऊर्जा प्रदान करते. जिलेबीचा गोडवा शरीरात ग्लुकोजची पातळी वाढवतो, तर दुधातील प्रथिने आणि पोषक तत्वे जास्त काळ ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.

हिवाळ्यात सर्दी आणि फ्लूचा त्रास होतो त्यांच्यासाठी दूध आणि जिलेबी एकत्र खाणे हे एक वरदान आहे. यामुळे थंडीमध्ये वरचेवर होणारी सर्दी खोकल्यापासून आपले रक्षण होते.

ताकद वाढवण्यासाठी दुधात काय घालावे?
दूध हे केवळ कॅल्शियमचे स्रोत नाही. ते योग्य मिश्रणाने सेवन केल्याने शक्ती आणि रोगप्रतिकारक शक्ती दोन्ही वाढते. जिलेबी आणि दूध एकत्र सेवन केल्याने, हाडांची ताकद वाढते आणि शरीर मजबूत होते. याव्यतिरिक्त आले आणि हळद मिसळलेले दूध पिल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि सर्दीपासून आराम मिळतो. दुधामध्ये बदाम आणि मनुका मिसळल्याने स्नायूंची कार्यक्षमत वाढते.

जिलेबी खाल्ल्याने कोणता आजार बरा होतो?
दूध आणि जिलेबी खाल्ल्याने अशक्तपणा, थकवा, सर्दी आणि खोकला आणि पचन समस्या (जसे की बद्धकोष्ठता) यासारख्या अनेक समस्या दूर होतात. तसेच मायग्रेन सारख्या आजारांपासूनही सुटका होते. वजन वाढवणाऱ्यांसाठी दूध आणि जिलेबी सर्वात बेस्ट मानले जाते. मधुमेहींनी मात्र जिलेबीचे सेवन हे मर्यादीत करणे हितावह आहे.

तज्ञांच्या मते जिलेबी खाल्ल्याने कोणताही आजार थेट बरा होत नाही. जिलेबी ही प्रामुख्याने साखर आणि तेलापासून बनवली जाते, त्यामुळे ती जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. यामुळे लठ्ठपणा, साखरेची पातळी वाढणे किंवा हृदयरोग होऊ शकतात. तथापि, जर दुधासोबत जिलेबीचे सेवन केले तर काही प्रकरणांमध्ये ते फायदेशीर ठरू शकते. जिलेबीमध्ये साखर असते, जी त्वरित ऊर्जा प्रदान करते. गरम दूध आणि जिलेबी शरीराला सौम्य उष्णता आणि कॅलरीज देऊन आराम देऊ शकतात. दुधासोबत जिलेबी खाल्ल्याने हाडांना कॅल्शियम आणि शरीराला ताकद मिळते.

