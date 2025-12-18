अखेर अजित पवारांनी माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा स्वीकारला, पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. संवैधानिक प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी स्वत: एक्सवर पोस्ट करून दिली.
न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य व पक्षातील आमचे सहकारी माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा माझ्याकडे सुपूर्द केला आहे. कायदे-नियम हे सर्वोच्च स्थानी असून ते कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा सर्वोतोपरी आहेत, या आमच्या पक्षाच्या दीर्घकालीन भूमिकेनुसार हा राजीनामा तत्त्वतः स्वीकारण्यात आला आहे. संवैधानिक प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
सार्वजनिक जीवन हे नेहमीच संविधानिक नैतिकता, संस्थात्मक प्रामाणिकता आणि न्यायपालिकेच्या सन्मानावर आधारित असावं, या मूल्यांवर आमच्या पक्षाची निरंतर वाटचाल राहिली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेवर आमचा ठाम विश्वास आहे. राज्यात कायदा-व्यवस्थेचं काटेकोरपणे पालन होईल, याकरिता आम्ही कटिबद्ध आहोत. लोकशाही मूल्ये जपली जातील व जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, त्या दृष्टीकोनातून आम्ही सदैव कार्यतत्पर राहू, असेही अजित पवार म्हणाले.
16 तारखेलाच दिलेला राजीनामा
नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने बनावट दस्तऐवज आणि फसवणूक प्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवून २ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर 17 तारखेला कोकाटे यांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त आले. मात्र आता अजित पवार यांनी शेअर केलेल्या पत्रानुसार, कोकाटे यांनी 16 डिसेंबर रोजीच आपला राजीनामा दिल्याचे उघड झाले आहे.