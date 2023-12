CBSE exam – सीबीएसईच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर

सीबीएसई बोर्डाने त्यांच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. सीबीएसईच्या या परीक्षा 15 फेब्रुवारी 2024 पासून सुरु होणार असून 10 एप्रिलपर्यंत चालणार आहेत. सुमारे 55 दिवस या परीक्षा सुरू राहणार आहेत. सीबीएसई बोर्डाने परीक्षांची डेटशीट जारी करताना काही मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत.

CBSE releases date sheet for class 12th Board Exams. Examinations to begin from 15th February 2024. pic.twitter.com/zRePYph6ly

— ANI (@ANI) December 12, 2023