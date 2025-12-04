आयुर्वेदानुसार माती, तांबे, पितळ आणि लोखंडाची भांडी शरीराला काय नैसर्गिक फायदे देतात, वाचा

कोणत्या धातूच्या भांड्यांमध्ये आपण अन्न शिजवावे? हा प्रश्न अलीकडे सर्वांना पडत आहे. सध्याच्या घडीला बहुतांशी स्वयंपाकघरात स्टील, नॉन-स्टिक, ग्रॅनाइट आणि काचेची भांडी वापरतात. ही भांडी दिसायला चांगली दिसतात आणि वापरण्यास सोपी असतात. आपण प्राचीन काळाकडे पाहिले तर आपले पूर्वज माती, तांबे, पितळ, पितळ आणि लोखंडाच्या भांड्यांमध्ये अन्न शिजवत होते आणि खात असत. आयुर्वेद देखील या भांड्यांना सर्वात आरोग्यदायी मानतो. या धातूंमध्ये असे गुणधर्म आहेत जे अन्नासोबत आपल्या शरीरात पोहोचतात आणि आपले आरोग्य निरोगी ठेवतात. यामुळे प्राचीन काळातील लोक कमी आजारी पडत असत आणि निरोगी राहत असत. वेगवेगळ्या धातूंपासून बनवलेली भांडी आपल्यासाठी कशी फायदेशीर आहेत ते जाणून घेऊया.
मातीच्या भांड्यांचे फायदे
मातीच्या भांड्यांना सर्वात नैसर्गिक आणि सुरक्षित मानले जाते. त्यात शिजवलेले अन्न स्वादिष्ट असते आणि त्यातील पोषक तत्वे टिकवून ठेवते. माती शरीराला थंडावा देते, ज्यामुळे आम्लतासारख्या समस्या कमी होतात. मातीच्या भांड्यातील पाणी देखील खूप हलके आणि शरीरासाठी फायदेशीर मानले जाते.
तांबे आणि पितळेच्या भांड्यांचे फायदे
सकाळी रिकाम्या पोटी तांब्याच्या भांड्यात साठवलेले पाणी पिल्याने पोट स्वच्छ होते आणि पचन सुधारते. तांबे आणि पितळात बॅक्टेरिया मारण्याची क्षमता असते, त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. या भांड्यांमध्ये अन्न खाल्ल्याने शरीराला नवजीवन मिळते आणि अशक्तपणा कमी होतो.
कांसा भांड्यांचे फायदे
कांस्य शरीरातील कफ आणि पित्त संतुलित करण्यास मदत करते. त्यात असलेले अन्न खाणे पचनासाठी चांगले मानले जाते. ते डोळ्यांसाठी देखील फायदेशीर आहे. कांस्य अशक्तपणा आणि पोटाच्या अनेक समस्या कमी करण्यास मदत करते आणि शरीर आतून स्वच्छ ठेवते.
लोखंडी भांड्यांचे फायदे
लोखंडी तव्यावर शिजवलेले अन्न शरीरातील लोहाची कमतरता हळूहळू भरून काढते. यामुळे रक्ताभिसरण वाढते आणि अशक्तपणा दूर होतो. आयुर्वेदात, शक्ती आणि ऊर्जा वाढवण्यासाठी लोह खूप फायदेशीर मानले जाते. ते श्वसन आणि यकृताच्या समस्यांमध्ये देखील मदत करते.
तांब्याच्या भांड्यांचे अधिक फायदे
तांब्यामध्ये जखमा बरे करण्याचे गुणधर्म आहेत. ते खोकला, सायनस इन्फेक्शन, ताप आणि पोटाच्या अनेक आजारांपासून आराम देण्यास मदत करते. तांबे शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकते, ज्यामुळे अंतर्गत अशुद्धता दूर होतात.