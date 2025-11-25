प्रदूषणामुळे सतत खोकला येतोय का? या आयुर्वेदिक टिप्स फॉलो करा

सध्याच्या घडीला देशातील प्रमुख शहरांमध्ये प्रदूषण हे मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागलेले आहे. प्रदूषणामुळे आपल्याला सर्दी खोकला यासारखा त्रास सुरु होतो. अशावेळी घरच्या घरी काही रामबाण उपाय करणे हे खूप गरजेचे आहे. प्रदूषित हवेत असलेले सूक्ष्म कण घशाच्या आणि फुफ्फुसांच्या पडद्यांना संक्रमित करतात, ज्यामुळे श्लेष्मा आणि कोरड्या खोकल्याची समस्या वाढते. हा परिणाम विशेषतः मुले, वृद्ध आणि आधीच श्वसनाचे आजार असलेल्यांमध्ये दिसून येतो. म्हणून, लोकांनी खबरदारी घेणे आणि खोकला हलक्यात न घेणे महत्वाचे आहे.
प्रदूषणाशी संबंधित खोकल्याची अनेक सुरुवातीची लक्षणे असतात, ज्यात सतत घसा खवखवणे, कोरडा किंवा कफयुक्त खोकला, छातीत जळजळ, श्वास घेण्यास त्रास होणे, घसा खवखवणे आणि नाक बंद होणे यांचा समावेश आहे. सकाळी उठल्यावर अनेकांना तीव्र खोकला येतो कारण प्रदूषित कण रात्रभर श्वसनसंस्थेत जमा होतात. जर ही समस्या दीर्घकाळ राहिली तर त्यामुळे ब्राँकायटिस, दमा, फुफ्फुसांचे संसर्ग आणि श्वसनसंस्थेची जळजळ यासारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.
सततच्या खोकल्यामुळे झोप, भूक आणि दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम होतो. म्हणून, जर प्रदूषणाने खोकला वाढवला तर लक्षणे ओळखणे आणि वेळेवर काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
आयुर्वेदानुसार, प्रदूषणाशी संबंधित खोकला नियंत्रित करण्यासाठी शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती आणि श्वसन प्रणाली स्वच्छ करणे आवश्यक आहे. सकाळी उठल्यानंतर सर्वात आधी कोमट पाण्यात चिमूटभर हळद मिसळून पिणे फायदेशीर मानले जाते. हळदीतील करक्यूमिन जळजळ कमी करते आणि संसर्ग रोखते.
तुळशीचे पाणी, तुळस-आल्याचा काढा किंवा ज्येष्ठमधाचा चहा घशाला आराम देतो. तसेच वाफ घेतल्याने, खोकला कमी होण्यास मदत होते. वाफेने इनहेलेशन देखील खूप प्रभावी आहे. यामुळे सर्दी पातळ होऊन, श्वास घेण्यास मदत मिळते. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आयुर्वेदात च्यवनप्राश, सितोपलादी पावडर आणि ज्येष्ठमध पावडरचा वापर केला जातो. घरी तूपामध्ये चिमूटभर हळद मिसळल्याने खोकला आणि घशातील कोरडेपणा दूर होतो.
महत्त्वाच्या गोष्टी
बाहेर जाताना मास्क घाला.
दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी ४ ते ५ तुळशीची पाने खा.
घरी एअर प्युरिफायर वापरा.
धुळीचे आणि धुराचे क्षेत्र टाळा.
हायड्रेटेड राहण्यासाठी भरपूर पाणी प्या.