हिवाळ्यात तुमच्याही पायांना भेगा पडल्यात का, करुन बघा हे उपाय

हिवाळा सुरू झाला आहे आणि थंडी सतत वाढत आहे. या ऋतूत बहुतेक लोकांना त्वचेशी संबंधित समस्यांचा सामना करावा लागतो. खरं तर, हिवाळ्यातील थंड वारे त्वचेचा ओलावा काढून टाकतात आणि कोरडेपणा निर्माण करतात. यामुळे अनेकदा त्वचा भेगा पडते आणि निर्जीव दिसते. याव्यतिरिक्त, आजकाल भेगा पडलेल्या टाचांची समस्या अनेकांना त्रास देत आहे. यापासून मुक्त होण्यासाठी, बरेच लोक बाजारात उपलब्ध असलेल्या क्रीम वापरतात, परंतु त्यांचा कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम दिसत नाही. म्हणूनच बटाट्याचा एक उपाय शेअर करणार आहोत.

बटाट्याचा घरगुती उपाय काय आहे?
भेगा पडलेल्या टाचांवर लावण्यासाठी, प्रथम अर्धा बटाटा कापून घ्या. चाकूने लगदा खरवडून घ्या आणि हळद, टूथपेस्ट आणि नारळाचे तेल लावा. आता, हा बटाटा तुमच्या भेगा पडलेल्या टाचांवर नियमितपणे चोळा. काही दिवसांतच तुम्हाला त्याचे फायदे दिसतील. हा उपाय तुमच्या टाचांची त्वचा मऊ करेल आणि प्रत्येकजण तुम्हाला त्याचे रहस्य विचारेल.

भेगा पडलेल्या टाचांना मऊ करण्यासाठी ग्लिसरीन आणि गुलाबपाणी देखील वापरू शकता. ग्लिसरीन त्वचेला हायड्रेट करण्यास मदत करते, तर गुलाबपाणी थंड करण्यास मदत करते. दोन्ही घटकांचे समान प्रमाणात मिश्रण करा आणि झोपण्यापूर्वी तुमच्या टाचांना लावा. यामुळे काही दिवसांत नक्कीच मदत होईल.

