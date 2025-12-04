मोहरीची भाजी खाल्ल्याने कोणते आजार बरे होतात? वाचा

हिवाळा येताच मोहरीच्या भाजी बाजारामध्ये दिसू लागते. पंजाबपासून ते उत्तर भारतातील प्रत्येक घरात मोहरीची भाजी म्हणजेच सरसो का साग हे तयार होते. सरसो का साग आणि मक्के की रोटी हे काॅम्बिनेशन खूप उत्तम काॅम्बिनेशन मानले जाते. खासकरुन हिवाळ्यात मोहरीची भाजी खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे खूप आहेत. हंगामी असणारी ही भाजी म्हणूनच त्या दिवसात खाणे हे खूप गरजेचे आहे. मोहरीची भाजी ही सुपरफूड पेक्षा कमी नाही. यामध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायटोन्यूट्रिएंट्स असतात. ही भाजी नैसर्गिक औषधापेक्षा कमी नाही.

विशेषतः महिलांसाठी ही भाजी वरदानापेक्षा कमी नाही. अशक्तपणा असो, हार्मोनल असंतुलन असो, वजन असो किंवा हाडांच्या समस्या असो, मोहरीचे भाजी खाण्याचे खूप सारे आरोग्यवर्धक फायदे आहेत.

मोहरीची भाजी का खायला हवी?

हिवाळा हा संसर्ग, सर्दी, सांधेदुखी आणि पचनाच्या समस्यांचा ऋतू असतो. अशा परिस्थितीत, ऊर्जा देणारे, रक्त वाढवणारे आणि रोगांशी लढण्यासाठी शक्ती देणारे अन्न शरीराचे संरक्षण करण्यास मदत करते. मोहरीच्या भाजीमध्ये असलेले जीवनसत्त्वे अ, क, के, लोह, फोलेट, फायबर आणि ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड शरीरातील अनेक पातळ्यांवर आश्चर्यकारक काम करतात.

मोहरीची भाजी खाल्ल्याने कोणते आजार बरे होतात?

१. अशक्तपणासाठी अत्यंत फायदेशीर
मोहरीच्या भाजीमध्ये आढळणारे लोह आणि फोलेटचे मिश्रण रक्तातील प्लेटलेटस् वाढवण्यासाठी सर्वात उत्तम मानले जाते. विशेषतः गर्भवती महिलांसाठी आणि ज्यांना खूप अशक्तपणा जाणवतो त्यांच्यासाठी. नियमित सेवनाने रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी सुधारते.

२. दृष्टी आणि कोरडेपणापासून आराम
मोहरीच्या भाजीमध्ये बीटा-कॅरोटीन आणि व्हिटॅमिन ए चा उत्कृष्ट स्रोत आढळतो. डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी मोहरीची भाजी खाणे खूप हितावह मानले जाते.

३. हाडांच्या कमकुवतपणा आणि ऑस्टिओपोरोसिससाठी फायदेशीर
मोहरीच्या भाजीत व्हिटॅमिन के, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असते. ते हाडे मजबूत करते, हाडांचे नुकसान रोखते आणि सांधेदुखी आणि गुडघेदुखीपासून आराम देते. या कारणास्तव, ते महिलांसाठी एक सुपरफूड मानले जाते.

४. पचन समस्या सुधारते
मोहरीच्या भाजीत फायबर मुबलक प्रमाणात आढळतात. त्यामुळे बद्धकोष्ठता दूर होण्यास मदत होते. तसेच चयापचयही गतिमान होते.

५. सर्दी आणि संसर्गापासून जलद आराम
मोहरीच्या भाजीत व्हिटॅमिन सी, अँटीऑक्सिडंट्स आणि सल्फर संयुगे असतात. हिवाळ्यातील आजारांवर मात करण्यासाठी ही भाजी फार महत्त्वाची मानली जाते.

६. कोलेस्टेरॉल आणि हृदयरोग संरक्षण
मोहरीच्या पानांमुळे शरीरात चांगला कोलेस्टेरॉल वाढण्यास मदत होते. हृदयाच्या रक्तवाहिन्या स्वच्छ करणे, रक्ताभिसरण सुधारणे आणि रक्तदाब नियंत्रित करणे हृदयाच्या समस्यांचा धोका कमी करते.

७. साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते
मोहरीच्या पानांमध्ये आढळणारे फायटोन्यूट्रिएंट्स इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवतात. ते रक्तातील साखरेमध्ये अचानक वाढ नियंत्रित करते आणि मधुमेहींसाठी सुरक्षित मानले जाते.

