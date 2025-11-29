हिवाळ्यात मेथीच्या भाजीला सूपरफूड का म्हणतात, जाणून घ्या

हिवाळा येताच बाजारात हिरव्या भाज्या दिसू लागतात. या हिरव्या पालेभाज्यांमधील महत्त्वाची भाजी म्हणजे मेथीची भाजी. हिवाळ्यात बहुतांशी लोक घरात मेथीचे पराठे, मेथी बटाटा, मेथी मलाई मटार, मेथी पनीर इत्यादी पदार्थ करतात. परंतु ही भाजी केवळ चवीसाठी नाही तर ही भाजी हिवाळ्यातील सूपरफूड मानली जाते. मेथीच्या पानांमध्ये शरीरासाठी आवश्यक असलेले अनेक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मुबलक प्रमाणात असतात. हिवाळ्यात मेथीची भाजी खाण्याचे कोणते आरोग्यवर्धक फायदे मिळतात.
मेथीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते, जे पचन सुधारते आणि चयापचय वाढवते. ते खाल्ल्याने तुम्हाला जास्त वेळ पोट भरलेले राहण्यास मदत होते, ज्यामुळे तुमची भूक कमी होते. म्हणूनच, वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी मेथी हा एक उत्तम पर्याय आहे. तुम्ही नाश्त्यात मेथीचा पदार्थ समाविष्ट करू शकता. यामुळे तुम्ही जास्त वेळ पोट भरलेले राहाल, जास्त खाणे टाळाल आणि वजन संतुलित राखाल.
हिवाळ्यात व्हिटॅमिन डी साठी दररोज किती अंडी खाणे गरजेचे आहे, वाचा
हिवाळ्यात शरीराला संसर्गाशी लढण्याची आवश्यकता असते. मेथीमध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी आणि इतर पोषक तत्व शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. यामुळे हिवाळ्यात वारंवार होणारे आजार टाळण्यास मदत होते आणि सर्दी आणि फ्लूचा धोका कमी होतो.
मेथीमधील विरघळणारे फायबर पचन मजबूत करते आणि बद्धकोष्ठता कमी करते. हिवाळ्यात, जेव्हा लोक जड अन्न खातात, तेव्हा मेथी संतुलित पचनसंस्था राखण्यास मदत करते.
हिवाळ्यात व्हिटॅमिन डी साठी दररोज किती अंडी खाणे गरजेचे आहे, वाचा
मेथी रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी खूप प्रभावी आहे. म्हणून, मधुमेह असलेले लोक देखील मेथीचे पराठे सहज खाऊ शकतात, फक्त तुपाचे प्रमाण कमी करा.
मेथीच्या पानांमध्ये लोह भरपूर असते, जे अशक्तपणा कमी करण्यास मदत करते. ते विशेषतः महिलांसाठी फायदेशीर आहे.
मेथीमध्ये असलेले कॅल्शियम हाडे मजबूत करते. हिवाळ्यात सांधेदुखी सामान्य असते आणि मेथी खाल्ल्याने आराम मिळतो.
मेथीमध्ये आढळणारे अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करतात. यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि हृदयाच्या ब्लॉकेजचा धोका कमी होतो.