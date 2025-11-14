वारंवार पोटफुगीचा त्रास होत असल्यास करुन बघा हे घरगुती उपाय, वाचा

पोटफुगी ही समस्या आजकाल खूप सामान्य झाली आहे. कधीकधी ती इतकी गंभीर होऊ शकते की त्यामुळे जडपणा, गॅस आणि श्वास घेण्यास त्रास होतो. लोक सहसा याकडे दुर्लक्ष करतात, ते सामान्य आहे असे समजून, परंतु जर ते वारंवार होत असेल, तर ते तुमच्या पचनसंस्थेमध्ये बिघाड असल्याचे हे लक्षण आहे. सुदैवाने ते नियंत्रित करण्यासाठी तुम्हाला महागड्या औषधांची आवश्यकता नाही.
पोटफुगी का होते?
पचन मंदावते किंवा अन्नासोबत जास्त हवा पोटात जाते तेव्हा पोटफुगी सामान्यतः होते. खूप लवकर खाणे, जास्त तेल आणि मसाले खाणे किंवा जड जेवण हे सर्व पोटात गॅस तयार करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. कधीकधी, बद्धकोष्ठता किंवा पाण्याची कमतरता देखील हे होऊ शकते.
पोटफुगीवर घरगुती उपाय
-½ चमचा बडीशेप
ताज्या आल्याचा १ छोटा तुकडा
-४-५ पुदिन्याची पाने
-½ लिंबाचा रस
-१ ग्लास कोमट पाणी
हे पेय कसे बनवायचे?
१. एक ग्लास कोमट पाणी घ्या.
२. त्यात बडीशेप, आले, पुदिना आणि लिंबाचा रस घाला.
३. झाकण ठेवून ५ मिनिटे भिजू द्या जेणेकरून सर्वकाही व्यवस्थित मिसळेल.
४. दिलेल्या वेळेनंतर, पाणी गाळून घ्या आणि कोमट झाल्यावर हळूहळू प्या.
लक्षात ठेवा पाणी जास्त गरम नसावे, अन्यथा लिंबू आणि पुदिनामधील पोषक तत्वे नष्ट होऊ शकतात.
हे पेय कसे काम करते?
बडीशेप- बडीशेपचे गॅसविरोधी गुणधर्म पोटाच्या स्नायूंना आराम देतात. यामुळे गॅस बाहेर पडणे सोपे होते आणि पोट हलके वाटते.
आले- आले पचनक्रिया जलद करते आणि पोटात जास्त गॅस तयार होण्यापासून रोखते. ते पेटके आणि जळजळ होण्यापासून देखील आराम देते.
पुदिना- पुदिना पोटात थंडावा निर्माण करते आणि पचनसंस्थेला आराम देते. यामुळे जडपणा आणि अपचनापासून त्वरित आराम मिळतो.
लिंबू- लिंबू शरीरातील विषारी पदार्थ आणि अतिरिक्त सोडियम बाहेर काढते, फुगणे कमी करते आणि पाणी साचण्यापासून रोखते.
केव्हा आणि कसे प्यावे?
जेवणानंतर सुमारे १५-२० मिनिटांनी हे पेय हळूहळू प्या. यामुळे पोटाला त्वरित आराम मिळतो आणि गॅस बाहेर पडण्यास मदत होते. जर तुम्ही जेवणानंतर दररोज ते पिण्याची सवय लावली तर पोटफुगीची समस्या काही दिवसांत जवळजवळ नाहीशी होईल.
लक्षात ठेवा-
वारंवार गॅस किंवा अॅसिडिटीची समस्या येत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे.
अति मसालेदार किंवा तळलेले पदार्थ खाणे टाळा.
दिवसभर भरपूर पाणी प्या आणि सक्रिय रहा.
गॅस पोटात जाऊ नये म्हणून हळूहळू खा आणि अन्न पूर्णपणे चावा.