मुळा गरम आहे की थंड? हिवाळ्यात मुळा खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये आपल्याला खूप साऱ्या पालेभाज्या बाजारात दिसू लागतात. यापैकी एक म्हणजे मुळा. आयुर्वेदानुसार मुळ्याचे स्वरूप काळानुसार बदलते. मुळा सकाळी खाल्ल्यास उष्ण मानला जातो. म्हणूनच हिवाळ्यात बहुतांशी लोक आहारामध्ये मुळ्याचा वापर आवर्जून करतात. संध्याकाळी किंवा रात्री कच्चा मुळा खाणे टाळावे. मुळा पाण्याने समृद्ध असतो आणि त्यात व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि पोटॅशियम सारखे पोषक घटक असतात.
हिवाळ्यात मुळा खाण्याचे फायदे
पचनसंस्था मजबूत करते – फायबर समृद्ध असल्याने ते बद्धकोष्ठता आणि गॅसपासून मुक्त होते.
यकृत आणि मूत्रपिंड डिटॉक्स – मुळा शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकते.
रक्तदाब नियंत्रित करते – पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त असल्याने रक्तदाब राखण्यास मदत होते.
रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते – व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्स रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.
मधुमेहासाठी फायदेशीर – कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करते.
मुळा खाण्याची योग्य वेळ
सकाळी किंवा दुपारी मुळा खाणे चांगले.
रात्री कच्चा मुळा खाऊ नका; त्यामुळे गॅस आणि अपचन होऊ शकते. जर तुम्हाला ते रात्री खायचे असेल तर ते शिजवून घ्या.