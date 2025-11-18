हिवाळ्यात खजूर खाण्याचे अगणित फायदे, वाचा

हिवाळ्यामध्ये शरीराला उष्णता आणि ऊर्जा देण्यासाठी ड्रायफ्रूट खाणे खूप फायदेशीर मानले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने बदाम आणि अक्रोड हे सर्वात शक्तिशाली ड्रायफ्रूट मानले जातात. हिवाळ्यामध्ये खजूर खाणे हे खूप फायदेशीर मानले जाते. हिवाळ्यात, लोकांना अनेकदा सांधेदुखी, कडकपणा आणि आळस यांचा त्रास होतो. या सर्वांवर खजूर हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो.
आरोग्यासाठी हा पांढरा पदार्थ आहे उत्तम पर्याय, निरोगी हृद्यासाठी सर्वोत्तम
दररोज रात्री एक ग्लास पाण्यात दोन खजूर आणि एक चमचा मेथीचे दाणे भिजवून, सकाळी रिकाम्या पोटी हे पाणी पिऊन आणि भिजवलेल्या बिया चावून खाल्ल्याने सांधेदुखीच्या दीर्घकालीन आजारांपासूनही लक्षणीय आराम मिळतो. मेथीच्या बिया जळजळ कमी करतात आणि खजूर हाडे मजबूत करतात. हिवाळ्यात सांधेदुखीने त्रस्त असलेल्यांसाठी हा घरगुती उपाय अत्यंत उपयुक्त आहे.
थंडीच्या काळात अनेकांना कमकुवतपणा, थकवा आणि जडपणा जाणवतो. अशा परिस्थितीत, २-४ खजूर, ४-६ मनुका आणि २ अंजीर एका ग्लास दुधात उकळून दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी प्यायल्याने त्वरित ऊर्जा मिळते. ही पद्धत फक्त २-४ दिवसांत परिणाम दाखवेल. मनुका रक्त शुद्ध करते, अंजीर पचन सुधारते आणि खजूर उबदारपणा आणि आवश्यक पोषक तत्वे प्रदान करतात.
हिवाळ्यात वाढलेला खोकला, घसा खवखवणे आणि छातीत रक्तसंचय होणे सामान्य आहे. २-४ खजूर नीट चावून आणि कोमट पाणी पिल्याने छातीतील कफ सैल होण्यास आणि बाहेर काढण्यास मदत होते. यामुळे श्वास घेणे सोपे होते, घशाची जळजळ कमी होते आणि फुफ्फुसांना बळकटी मिळते. खजूर उबदार असतात, म्हणून ते कफ विरघळण्यास मदत करतात.