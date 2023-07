शेकडो वर्षे जुन्या वटवृक्षाच्या खोडात ‘चाय सेवा का मंदिर’… ही सेवा पाहून आनंद महिंद्राही झाले थक्क

उद्योगपती आनंद महिंद्रा सोशल मिडियावर नेहमीच सक्रीय असतात. अनेकदा व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करत लोकांना प्रेरित करत असतात. सोशल मिडियावर हटके कल्पनांचं कौतुक करणारे आनंद महिंद्रा प्रचंड लोकप्रिय बनले आहेत. यावेळी त्यांनी एका अनोख्या चहाच्या दुकानाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यात एक वृद्ध व्यक्ती चहा बनवताना आणि विकताना दिसत आहे. तुम्ही विचार करत असाल यात काय आहे नेमकं विशेष? चला सांगूया…

150 वर्ष जुन्या वटवृक्षाच्या खोडात बांधलेली चहाची टपरी

अजित सिंग असे या वद्ध चहावाल्याचे नाव आहे. गेल्या 45 वर्षांपासून दीडशे वर्ष जुन्या वटवृक्षाच्या खोडात बांधलेला ही चहाची टपरी चालवत आहेत. पंजाबमधील अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिराजवळ हे दुकान आहे. त्यांच्या कुटुंबात अनेकजण कमावते आहेत, पण सेवा म्हणून अजित सिंह वर्षानुवर्षे ही चहाची टपरी चालवत आहेत. कोणी पैसे दिले तर ठीक आहे, नाही दिले तरी ठीक आहे. ते सर्वांना चहा देतात. आनंद महिंद्रा यांनी पोस्ट केलेल्या या व्हिडीओनुसार, हे दुकान ज्या वटवृक्षात आहे तेही शेकडो वर्षे जुने आहे.

There are many sights to see in Amritsar. But the next time I visit the city, apart from visiting the Golden Temple, I will make it a point to visit this ‘Temple of Tea Service’ that Baba has apparently run for over 40 years. Our hearts are potentially the largest temples.… pic.twitter.com/Td3QvpAqyl

— anand mahindra (@anandmahindra) July 23, 2023