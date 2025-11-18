हिवाळ्यात हळदीचे दूध पिण्याचे फायदे, वाचा

हिवाळा ऋतू सुरू झाला आहे. अशावेळी आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. थंड हवामान बहुतेक लोकांना आनंददायी वाटत असले तरी, त्यामुळे सर्दी आणि फ्लूसारख्या अनेक आरोग्य समस्यांचा धोका देखील वाढतो. याचा सामना करण्यासाठी, लोक त्यांच्या आहारात विविध पदार्थांचा समावेश करतात. असाच एक पर्याय म्हणजे हळदीचे दूध. आरोग्य तज्ञ देखील सर्दी वाढताच मुलांना आणि प्रौढांना हळदीचे दूध पिण्याची शिफारस करतात. यामुळे अनेक फायदे मिळू शकतात.
हिवाळ्यात हळदीचे दूध का प्यावे?
आहारतज्ज्ञ म्हणतात की हळदीमध्ये कर्क्यूमिन नावाचे संयुग असते, जे दाहक-विरोधी आणि अँटिऑक्सिडंट गुणधर्मांनी समृद्ध असते. ते सर्दी टाळण्यास मदत करते आणि शरीराला आतून मजबूत करते.
दुधातील ट्रिप्टोफॅन मनाला शांत करते, तर हळद शरीराला सौम्य उष्णता प्रदान करते. दोन्हीही झोप सुधारण्यास मदत करतात.
हळदीचे दूध पचनसंस्थेला शांत करते. जर तुम्हाला बद्धकोष्ठता असेल तर त्यात चिमूटभर तूप किंवा थोडे बदाम तेल टाकल्याने आराम मिळू शकतो.
हळद आणि केशर यांचे मिश्रण त्वचेची चमक वाढविण्यास मदत करते. आहारतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हिवाळ्यात हळदीच्या दुधात चिमूटभर केशर टाकल्याने हार्मोन्स संतुलित होण्यास मदत होते.
हळद शरीरातील जळजळ कमी करण्यास मदत करते. मासिक पाळीतील क्रॅम्प, शरीरातील वेदना किंवा थकवा यापासून देखील आराम मिळतो.
एक ग्लास दुधात किती हळद घालावी?
एक ग्लास (२००-२५० मिली) दुधासाठी फक्त एक चिमूटभर हळद पुरेशी आहे.
जास्त हळद टाकल्याने त्याची चव खराब होऊ शकते आणि काही लोकांना पोटात त्रास होऊ शकतो.
हळदीच्या दुधात एक चिमूटभर काळी मिरी घालायला विसरू नका. काळी मिरी हळद योग्यरित्या शोषण्यास मदत करते.
हळदीच्या दुधात आणखी काय घालू शकता?
हळदीच्या दुधात बदाम तेल किंवा तूप घालू शकता. यामुळे पचन सुधारेल आणि बद्धकोष्ठता दूर होईल.
केसर घालल्याने हार्मोन्स संतुलित होतात आणि त्वचेला नैसर्गिक चमक मिळते.
वेलची घालल्याने दुधाची चव आणि पचन दोन्ही सुधारते.
याशिवाय, तुम्ही त्यात जायफळ देखील घालू शकता. जायफळ मज्जासंस्था शांत करते आणि गाढ झोप घेण्यास मदत करते.
हळदीचे दूध कधी प्यावे?
झोपण्यापूर्वी ३० मिनिटे आधी हळदीचे दूध पिणे चांगले. ते उबदारपणा, आराम आणि चांगली झोप येते.