पिस्ता खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

|

काजू, बदाम, मनुका आणि अक्रोड प्रमाणे, पिस्ता हे असंख्य पोषक तत्वांनी भरलेले आहे. पिस्ता केवळ स्वादिष्टच नाही तर आरोग्य आणि सौंदर्याचा खजिना देखील आहे. हिवाळ्यात आपली त्वचा कोरडी आणि निर्जीव बनते. अशावेळी कितीही महागडे क्रीम आणि उपचार वापरून पाहिले तरी, त्वचा निस्तेज दिसते.

आहारात पिस्त्याचा समावेश करणे अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे. तज्ञांच्या मते, पिस्ता त्वचा सुधारण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत. त्यात असलेले व्हिटॅमिन ई त्वचेला खोलवर पोषण देते आणि तिची चमक पुन्हा निर्माण करते.

पिस्ता सुरकुत्या, बारीक रेषा आणि निस्तेजपणा रोखण्यासाठी प्रभावी आहेत. पिस्ता खाल्ल्याने अनेक फायदे होतात. ते त्वचेचा रंग सुधारतात. व्हिटॅमिन ई मुक्त रॅडिकल्सशी लढते, त्वचा तेजस्वी आणि तरुण ठेवते. बायोटिन आणि प्रथिने समृद्ध असलेले पिस्ता केस गळणे थांबवते आणि चमक वाढवते. ते कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य राखण्यास मदत करतात.

पिस्तामध्ये भरपूर फायबर असते, जे भूक कमी करते आणि वजन नियंत्रित करण्यास मदत करते. झिंक आणि व्हिटॅमिन बी६ रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. ते डोळ्यांसाठी देखील फायदेशीर आहेत.

