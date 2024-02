गुजरातच्या कृषी मंत्र्यांना ब्रेन स्ट्रोकचा झटका, आयसीयूमध्ये उपचार सुरू

गुजरात कृषी मंत्री राघवजी पटेल (Gujarat Agriculture Minister Raghavji Patel) यांना ब्रेन स्ट्रोकचा झटका आला आहे. त्यांच्यावर राजकोटमधील सिनर्जी रुग्णालयात (Rajkot Synergy Hospital) उपचार सुरू आहे. सध्या राघवजी यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले असून डॉक्टरांचे पथक त्यांच्या तब्येतील लक्ष ठेऊन आहे.

शनिवारी रात्री राघवजी पटेल यांना बोलताना त्रास जाणवत होता. तसेच पाठीतही वेदना होत होत्या. त्यामुळे सुरुवातीला त्यांना जामनगरच्या जीजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र त्यानंतर त्यांना राजकोटच्या सिनर्जी रुग्णालयात हलवण्यात आले. येथे सीटी स्कॅनमध्ये त्यांना ब्रेन स्ट्रोकचा झटका आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर डॉक्टरांच्या पथकाने त्यांच्या काही चाचण्यात केल्या असून सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती, सिनर्जी रुग्णालयाने दिली आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने या संदर्भात ट्विट करून माहिती दिली.

Yesterday night, Gujarat Agriculture Minister Raghavji Patel had some problems while talking and pain in his back. He was taken to GG Hospital in Jamnagar. Then he was shifted to Rajkot Synergy Hospital where his CT scan was done and he had a brain stroke. The team of surgeons…

— ANI (@ANI) February 11, 2024