उन्हाच्या झळा असह्य होणार; उत्तर हिंदुस्थानात हवामान खात्याचा उष्णतेच्या लाटेचा इशारा

एप्रिल महिन्यात आता देशभरात सर्वत्र उन्हाच्या तीव्र झळा जाळवत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये तापमान ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. भारतीय हवामान खात्याने (IMD) काही राज्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. तर काही राज्यात मध्यम स्वरुपाच्या अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हवामान खात्याने येत्या आठवड्यात अनेक राज्यांमध्ये तीव्र उष्णतेचा अंदाज वर्तवत उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि विदर्भाच्या काही भागांमध्ये तापमान आधीच ४० ते ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. येत्या आठवड्यात या भागांमध्ये उष्णतेची सर्वात तीव्र लाट जाणवेल.
देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये उन्हाचे चटके बसत आहेत. उत्तर आणि मध्य हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांमध्ये तापमान ४० ते ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. हवामान खात्याने येत्या आठवड्यासाठी हवामानाचा अंदाज वर्तवला असून पुढील काही दिवसांसाठी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. विभागाच्या म्हणण्यानुसार, उष्णतेपासून तात्काळ दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. विभागाने लोकांना दुपारी १२ ते ४ या वेळेत घरातच राहण्याचा सल्लाही दिला आहे.
हवामान खात्याने (IMD) रविवारी उत्तर, मध्य आणि पूर्व हिंदुस्थानातील अनेक भागांमध्ये तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये तापमान आधीच ४० ते ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. तापमान सामान्यपेक्षा किमान ४.५ अंशांनी वाढते, तेव्हा उष्णतेची लाट जाहीर केली जाते आणि सध्या अनेक भागांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली जात आहे. राजस्थान आणि ओडिशामध्येही उष्णतेची लाट जाणवत आहे. तिथे पारा सामान्यपेक्षा ४.५ अंशांनी चढला आहे.
विदर्भ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड हे या आठवड्यातील सर्वात उष्ण प्रदेश आहेत. राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागांमध्येही कडक ऊन आहे. ओडिशा, किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश आणि पूर्व किनारपट्टीवरील तामिळनाडूमध्ये उष्णता आणि आर्द्रतेमुळे जीवन कठीण झाले आहे. जास्त आर्द्रतेमुळे घामाचे बाष्पीभवन होत नाही, ज्यामुळे तापमान प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा खूप जास्त जाणवते.
मैदानी प्रदेशात सध्या पावसाची शक्यता कमी आहे. उत्तर भारतातील मैदानी प्रदेशातून एक कमकुवत पश्चिमी प्रणाली जात आहे, परंतु तापमानात लक्षणीय घट घडवून आणण्याइतकी ती मजबूत नाही. परिणामी, संध्याकाळपर्यंत पंजाब, उत्तर राजस्थान आणि पश्चिम हरियाणामध्ये विखुरलेले ढग किंवा मेघगर्जनेसह हलका पाऊस पडू शकतो. तथापि, दिल्ली आणि आसपासच्या मैदानी प्रदेशात कोणताही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.
उत्तर हिंदुस्थानच्या तुलनेत दक्षिण हिंदुस्थानातील हवामान थोडे सौम्य राहील. पुढील ७२ तासांत दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय आणि उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल यांसारख्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. या पावसामुळे तापमानात घट होऊन या भागांतील लोकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
ही तीव्र उष्णतेची लाट किमान २२ एप्रिलपर्यंत कायम राहील. पूर्व उत्तर प्रदेशात २० एप्रिलच्या सुमारास काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, तर विदर्भ आणि मध्य भारतातील तापमान त्याआधीच थोडे कमी होऊ शकते. राजस्थान आणि ओडिशामध्ये उष्णतेची लाट २२ एप्रिलपर्यंत कायम राहील, तर झारखंडमध्ये २१ एप्रिलपर्यंत कोणताही दिलासा मिळणार नाही. पुढील तीन ते चार दिवसांत मैदानी प्रदेशात दिलासा मिळण्याची कोणतीही आशा नाही.