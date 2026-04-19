रजनीकांतच्या ‘जेलर २’ ने प्रदर्शनापूर्वीच केला विक्रम प्रस्थापित, कोट्यवधींच्या ओटीटी करारामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या

रजनीकांतचा चित्रपट ‘जेलर २’ प्रदर्शनापूर्वीच चर्चेत आलेला आहे. नुकतेच, या चित्रपटाने कोट्यवधींच्या ओटीटी करारासह एक मोठा टप्पा गाठला आहे. यामुळे चाहत्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. पहिल्या भागाच्या अभूतपूर्व यशानंतर, त्याच्या सिक्वेलकडून अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत.
एबीपी न्यूजने दिलेल्या बातमीनुसार, निर्माते २०२६ च्या उत्तरार्धात भव्य प्रदर्शनाची तयारी करत आहेत. असे म्हटले जात आहे की, हा चित्रपट केवळ दक्षिणेतच नव्हे, तर देशभरात आणि परदेशातही लक्षणीय कमाई करू शकतो. दरम्यान, ‘जेलर २’ ने प्रदर्शनापूर्वीच एक महत्त्वपूर्ण विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
फिल्मबीटच्या वृत्तानुसार, ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओने या चित्रपटाचे ओटीटी हक्क अंदाजे १६० कोटी रुपयांना विकत घेतले आहेत. हा करार आजपर्यंत तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठा डिजिटल करार मानला जात आहे. यापूर्वी, कमल हासन आणि मणिरत्नम यांच्या ‘ठग्स ऑफ लाइफ’साठी १५० कोटी रुपयांचा करार झाला होता. व्यापार तज्ज्ञांचे मत आहे की, या मोठ्या करारामुळे चित्रपटाला प्रदर्शनापूर्वीच मोठी कमाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, चित्रपटाबाबत एक चिंताही निर्माण झाली आहे. अलीकडेच, चित्रपटाशी संबंधित काही भाग ऑनलाइन लीक झाल्याची बातमी समोर आली आहे. यामुळेच आता निर्माते आणि चाहत्यांमध्ये चिंता पसरली आहे. असे असूनही, टीम चित्रपट सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि पायरसी रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. चाहत्यांनाही अशा कोणत्याही लिंक्स शेअर न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
चित्रपटाची स्टारकास्टही मोठी असून, रजनीकांत यांच्यासह रम्या कृष्णन, योगी बाबू, मोहनलाल, शिव राजकुमार आणि विजय सेतुपती यांसारख्या कलाकारांचा समावेश आहे. संगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन यांचे आहे.