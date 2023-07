इस्रोची कमाल! श्रीहरिकोटा येथून PSLV-C56 सात उपग्रहांसह झेपावले

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने रविवारी सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा येथून PSLV-C56 आणि इतर सहा उपग्रहांचे प्रक्षेपण केले. सकाळी साडेसहाच्या सुमारास प्रक्षेपण झाले. ISRO ने माहिती दिली की नियुक्त केलेल्या कक्षेत उपग्रहांना यशस्वीरित्या प्रक्षेपित करणारे हे 58 वे PSLV रॉकेट आहे. DS-SRA सोबत, NewSpace India Limited चे 6 स्वदेशी उपग्रह देखील येवेळी प्रक्षेपित करण्यात आले आहेत.

चांद्रयान-3 नंतर इस्रोने रविवारी हा चमत्कार घडवला. सिंगापूरच्या पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह DS-SRA सह सात उपग्रहांचे आज सकाळी 6.30 वाजता यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले. इस्रोने सांगितले की, ‘PSLV-C56 हे प्रक्षेपण रविवारी सकाळी 6.30 वाजता सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून करण्यात येणार होते, ते यशस्वी झाले.

360-किलो वजनाच्या या रॉकेटमध्ये इस्रायल एरोस्पेसने विकसित केलेल्या सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) बसवलेले आहे, ज्यामुळे हे उपग्रह सर्व हवामान परिस्थितीत दिवस-रात्र प्रतिमा घेऊ शकते. DS-SAR उपग्रह हा DSTA आणि ST अभियांत्रिकी यांच्यातील भागीदारी अंतर्गत विकसित करण्यात आला आहे.

PSLV रॉकेटचे 58 वे उड्डाण

DS-SAR सोबत न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेडचे ​​सहा उपग्रहही त्यांच्या कक्षेत पाठवण्यात आले आहेत. यात 23 kg Velox-AM मायक्रोसेटेलाइट, ARCADe प्रायोगिक उपग्रह, स्कब-2, 3U नॅनोसॅटलाइट, गॅलेसिया-2, ORB-12 स्ट्रायडर यांचा समावेश आहे. ISRO ने माहिती दिली की नियुक्त केलेल्या कक्षेत उपग्रहांना यशस्वीपणे प्रक्षेपित करण्यासाठी PSLV रॉकेटचे हे 58 वे उड्डाण आहे. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ही इस्रोची व्यावसायिक शाखा आहे आणि सिंगापूरमधील ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी उपग्रह प्रक्षेपित केले गेले आहेत.

PSLV-C56, 228 टन पेलोड असलेले 44.4 मीटर उंच चार-स्टेज वाहन, SHAR श्रेणीतील पहिल्या प्रक्षेपण पॅडवरून उचलले गेले. इस्रोने सांगितले की एप्रिलमध्ये PSLV-C55/Telios-2 च्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर ही मोहीम कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

#WATCH | Indian Space Research Organisation (ISRO) launches its PSLV-C56 with six co-passenger satellites from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota.

(Source: ISRO) pic.twitter.com/2I1pNvKvBH

— ANI (@ANI) July 30, 2023