…तर महाविकास आघाडीचे सोपस्कार केलेच कशाला? शिवसेना जिल्हा संपर्कप्रमुख सचिन अहिर यांचा सवाल

महाविकास आघाडीबाबत आमचा कोणताही संभ्रम नाही. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे चर्चेला महाविकास आघाडीबरोबर न बसता अजित पवार यांच्यासोबत बसतात. असेच करायचे होते तर मग महाविकास आघाडीचे सोपस्कार केलेच कशाला? असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हा संपर्कप्रमुख, आमदार सचिन अहिर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
महापालिका निवडणुकीसंदर्भात आकुर्डी येथे शिवसेना भवनात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी शिवसेना पिंपरी-चिंचवड शहर सहसंपर्कप्रमुख केसरीनाथ पाटील, जिल्हाप्रमुख, माजी आमदार अॅड. गौतम चाबुकस्वार, युवा सेनेचे शहर युवा अधिकारी चेतन पवार, जिल्हा उपप्रमुख हाजी दस्तगीर मणियार, रोमी संधू, महिला आघाडीच्या जिल्हा संघटिका अनिता तुतारे, भोसरी विधानसभाप्रमुख धनंजय आल्हाट, कैलास नेवासकर आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांनी सचिन अहिर यांची भेट घेतली असता, ते म्हणाले की, आमची पहिली अंतिम यादी तयार आहे. पक्षप्रमुखांचा आदेश घेऊन सोमवारी सकाळी ही यादी जाहीर होईल.
महाविकास आघाडीबाबत बोलताना सचिन अहिर म्हणाले की, आमचा याबाबत कोणताही संभ्रम नाही. राज्यात महायुतीत सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्याबरोबर जाता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आम्ही मांडली. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष म्हणून ते एकत्र आले तर आम्ही बरोबर आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि आम्ही पुण्यात एकत्र चर्चा करतो. मात्र, त्यांचे शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे चर्चेला महाविकास आघाडी बरोबर न बसता अजित पवारांबरोबर बसतात. पुढे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आहेत. पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत. अजित पवारांशी चर्चा करायची होती तर मग महाविकास आघाडीची चर्चा करण्याचे सोपस्कार काय होते, असा सवाल सचिन अहिर यांनी केला. आम्ही काँग्रेस, मनसे आणि अन्य समविचारी घटक पक्षांना बरोबर घेऊन जात आहोत. वंचित बहुजन आघाडीशीही चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.