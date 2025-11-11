चेहरा सुंदर ठेवण्यासाठी घरातील हा पदार्थ वरदानापेक्षा कमी नाही, वाचा

तुम्ही फेशियलसाठी वारंवार पार्लरमध्ये जाऊन कंटाळला असाल किंवा रासायनिक उत्पादनांमुळे त्वचेवर प्रतिक्रिया येत असेल, तर आता काहीतरी नैसर्गिक अवलंब करण्याची वेळ आली आहे. तुमच्या स्वयंपाकघरात असलेल्या दूध आणि मध सारख्या साध्या पण प्रभावी गोष्टींनी तुम्ही घरी चमकदार त्वचा मिळवू शकता. हे दोन्ही त्वचेला हायड्रेटिंग, क्लीन्झिंग आणि पोषण देण्यासाठी खूप प्रभावी आहेत. चला जाणून घेऊया त्यांच्यासोबत स्टेप बाय स्टेप फेशियल कसे करायचे.
सर्वप्रथम, चेहऱ्यावरील घाण, धूळ आणि मेकअप काढून टाकणे महत्वाचे आहे. कच्चे दूध कापसाच्या बॉलमध्ये घ्या आणि ते हलक्या हातांनी संपूर्ण चेहऱ्यावर लावा. २-३ मिनिटे मालिश करा आणि नंतर कोमट पाण्याने धुवा. दूध त्वचा खोलवर स्वच्छ करते आणि ती मऊ करते.
चेहऱ्यावरील मृत त्वचा काढून टाकण्यासाठी, अर्धा चमचा बारीक साखर १ चमचा मधात मिसळा. हे मिश्रण हलक्या हातांनी २-३ मिनिटे स्क्रब करा. यामुळे ब्लॅकहेड्स, व्हाइटहेड्स आणि बंद झालेले छिद्र साफ होतात.
एका भांड्यात गरम पाणी घ्या आणि तुमचे डोके टॉवेलने झाकून ३-५ मिनिटे तुमचा चेहरा वाफ करा. ही प्रक्रिया छिद्रे उघडते आणि त्वचा आतून स्वच्छ करते. स्टीम घेतल्यानंतर, तुमचा चेहरा हलक्या हातांनी कोरडा करा.
१ चमचा मध आणि १ चमचा क्रीम मिसळा आणि चेहरा आणि मानेला वरच्या दिशेने ५-७ मिनिटे मसाज करा. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि त्वचेवर नैसर्गिक चमक येते.
त्यानंतर १ चमचा बेसन १ चमचा दूध आणि १ चमचा मध मिसळून फेस पॅक बनवा. ते चेहऱ्यावर लावा आणि १५ मिनिटे सुकू द्या. नंतर थंड पाण्याने धुवा. या पॅकमुळे त्वचा घट्ट, चमकदार आणि गुळगुळीत होते.
फेशियल केल्यानंतर छिद्रे बंद करणे महत्वाचे आहे. कापसाच्या बॉलमध्ये गुलाब पाणी घ्या आणि ते संपूर्ण चेहऱ्यावर लावा. ते त्वचेला ताजेतवाने करते आणि नैसर्गिक पीएच संतुलन राखते.
शेवटी, चेहऱ्यावर एलोवेरा जेल लावा आणि हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे त्वचेचे पोषण होते आणि ती बराच काळ हायड्रेट राहते.