अफगाणिस्तानला भूकंपाचा धक्का, 10 जणांचा मृत्यू; 260 जखमी

सामना ऑनलाईन
|

अफगाणिस्तानमधील मझर-ए-शरीफ शहराला जोरदार भूकंपाचा धक्का बसला आहे. 6.3 रिश्टर स्केल इतकी या भूकंपाची तीव्रता मोजण्यात आली असून या भूकंपामुळे आतापर्यंत 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या भूकंपात 260 जण जखमी झाले आहेत.

भूकंपाचे केंद्र अफगाणिस्तानातील खुल्मच्या 22 किलोमीटर अंतरावर होते. अफगाणिस्तानातील वेळेनुसार रात्री साडे बाराच्या सुमारास भूकंपाचे धक्के बसले. या भूकंपानंतर काही बांधकामे कोसळली असून त्याच्या मलब्याखाली दबून 10 जणांचा मृत्यू झाला. जखमींपैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

या आधी 31 ऑगस्ट 2025 रोजी पूर्व पाकिस्तान सीमेजवळ असलेल्या प्रांताला भूकंपाचा धक्का बसला होता. त्या 2200 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ट्रम्प यांची नवी खेळी! पुतिन, जिनपिंग यांचे केले कौतुक; या चतुर नेत्यांसोबत व्यापार करार कठीण असल्याचे केले स्पष्ट

तेलंगणात प्रवासी बस व ट्रकचा भीषण अपघात, 20 जणांचा मृत्यू

राज्यात हिवाळ्याचे आगमन लांबणार; पावसाचा नोव्हेंबरमध्येही मुक्काम, हवामान खात्याचा अलर्ट

अनिल अंबानींवर ईडीची मोठी कारवाई; समूहाची 3,084 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त

दिल्लीतील प्रदूषण धोकादायक वळणावर; आनंद विहार, लोधी रोड आणि सफदरजंग धुरक्याने वेढले

आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स, निफ्टीची घसरगुंडी

डोनाल्ड ट्रम्प जगाची चिंता वाढवणार; अमेरिका नायजेरियावर हवाई हल्ला करणार?

विश्वविजेतींना बीसीसीआयचे मोठे गिफ्ट, संघासाठी जाहीर केले एवढे कोटी

लंडनला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये माथेफिरूचा प्रवाशांवर चाकूहल्ला