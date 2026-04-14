भांडुप अपघात प्रकरण प्रशिक्षण नसतानाही बस चालवली

भांडुप बेस्ट बस अपघात प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने आरोपी चालकाला दणका दिला. इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचे प्रशिक्षण नसतानाही आरोपीने बेजबाबदारपणे बस चालवायला घेतली तसेच हा अपघात साधा नव्हता असे निरीक्षण नोंदवत सत्र न्यायालयाने आरोपी संतोष सावंतचा जामीन अर्ज फेटाळला. भांडुप रेल्वे स्थानक परिसरात बेस्टच्या ओलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक बस चालवणाऱया चालकाने पादचाऱयांच्या चिरडल्याने 4 जणांचा मृत्यू झाला तर 12 जखमी झाले. याप्रकरणी चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली. जामिनासाठी आरोपीने मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर अतिरिक्त न्यायाधीश व्हाय. पी. मनथकर यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ट्रेंड – ‘दिल्ली से मनाली’वर किली पॉलचा भन्नाट डान्स

नितीशकुमार आज देणार मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

चढाई-पकडींच्या संघर्षाला प्रो-कबड्डी स्टार्सचा तडका; ओम ज्ञानदीपची व्यावसायिक कबड्डी आजपासून, विजेताच नव्हे तर हरणाराही होणार लखपती

हे करून पहा – स्वयंपाक घरातील मुंग्या होतील गायब

IPL 2026 – निवडणुकांचा फटका आयपीएलला; दोन सामन्यांची फिरवाफिरवी… अहमदाबादचा चेन्नईला चेन्नईचा अहमदाबादला

असं झालं तर… उष्णतेमुळे फ्रीज गरम होतोय

महिला टी-20 विश्वचषकात पैशांचा पाऊस, 82 कोटींची विक्रमी बक्षीस रक्कम; 12 संघ, 33 सामने आणि लॉर्ड्सवर अंतिम संघर्ष

IPL 2026 – तळ राखील तो बाहेर जाईल! चेन्नई-कोलकात्यात आज संघर्ष

IPL 2026 – प्रफुल पदार्पणातच पावरफुल, हैदराबादने राजस्थानचा विजयरथ रोखला