अख्खा देश जरी भाजपला मिळाला तरी त्यांचा जीव मुंबई महापालिकेतच अडकलाय, भास्कर जाधव यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|

बिहारमध्ये भाजप प्रणीत एनडीएला पाशवी बहुमत मिळाले आहे. याबाबत पत्रकारांनी भाजप नेते, आमदार भास्कर जाधव यांना विचारले असता त्यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. ”हे भाजपचे यश नसून ईव्हीएमचे यश असल्याचे सांगत भास्कर जाधव यांनी भाजपवर निशाणा साधला.

”हे यश भाजपचं नाही, ईव्हीएमचं आहे. हे यश दुसऱ्या पक्षातून चोरलेल्या आमदार खासदारांचं आहे. हे यश सरकारी तिजोरीतून जी काही रेवडी वाटली गेली आहे. त्या रेवडी वाटपाचा विजय आहे. त्याच बरोबर सत्तेचा दुरुपयोग करून लोकशाही संपवणं, छोटे पक्ष संपवण्याचा प्रयत्न करणं या अहंकाराचा विजय आहे”, असे भास्कर जाधव म्हणाले.

मुंबई महापालिकेवर आमचीच सत्ता येणार असा दावा भाजपने केला आहे. त्यावर बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की, ”अख्खा देश जरी भाजपला मिळाला तरी त्यांचा जीव मुंबई महापालिकेतच अडकलाय”,सा टोला त्यांनी हाणला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IPL 2025 – जडेजाची ‘घरवापसी’, तर संजूने घातली पिवळी जर्सी; एका रात्री 10 खेळाडूंची अदलाबदल

Bihar Election 2025 – सरकारी तिजोरीतून 10-10 हजार वाटणं किती योग्य? निवडणूक आयोगानं विचार करावा, शरद पवार स्पष्टच बोलले

Parth Pawar land scam – विजय वडेट्टीवार यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र, केली ‘ही’ मागणी

10 हजारात लोकशाही विकली जाते हे बिहारमध्ये दिसले, संजय राऊत यांचा निशाणा

IND vs SA Kolkata Test – शुभमन गिलने अचानक मैदान सोडलं, बॅटिंग करताना नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या…

Delhi bomb blast – चारही दहशतवादी डॉक्टरांची प्रॅक्टिस कायमची बंद, NMC ने रजिस्टरमधून नावेही हटवली

लग्नाच्या चौथ्या वाढदिवशी दिली Good News! राजकुमार आणि पत्रलेखाला कन्यारत्नाचा लाभ

जम्मू कश्मीर हादरले! नौगाम पोलीस ठाण्यात भीषण स्फोट, 9 ठार; 30 गंभीर जखमी

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 15 नोव्हेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस