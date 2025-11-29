चांदीचे दागिने काळे झाले असतील, तर या पद्धतीचा वापर करा दागिने नव्यासारखे चमकतील

चांदी ही एक प्रतिक्रियाशील धातू आहे. जेव्हा ती सल्फर किंवा हवेतील आर्द्रतेच्या संपर्कात येते तेव्हा त्यावर चांदीच्या सल्फाइडचा थर तयार होतो. हा थर दागिन्यांना काळे करतो. जर तुम्ही ते योग्यरित्या स्वच्छ केले तर हा थर सहजपणे काढता येतो.
चांदीचे दागिने स्वच्छ करण्याचे सोपे मार्ग
एका भांड्यात अॅल्युमिनियम फॉइल ठेवा. त्यात गरम पाणी घाला आणि १-२ चमचे बेकिंग सोडा घाला.
दागिने त्यात ५-१० मिनिटे भिजवा. स्वच्छ कापडाने पुसून टाका. या पद्धतीने चांदीच्या पृष्ठभागावरील काळा थर काढून टाकला जातो आणि तो चमकतो.
दागिन्यांना थोड्या प्रमाणात टूथपेस्ट लावा आणि मऊ ब्रशने घासून घ्या. कोमट पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि कोरड्या कापडाने पुसून टाका. ही पद्धत लहान दागिन्यांसाठी सर्वोत्तम आहे.
एका भांड्यात लिंबाचा रस आणि थोडे मीठ मिसळा. दागिने त्यात ५ मिनिटे भिजवा. नंतर पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि वाळवा. लिंबाच्या आम्लयुक्त स्वभावामुळे काळा थर निघून जातो.
दागिने जास्त काळे नसतील, तर ते सौम्य साबण आणि कोमट पाण्याने धुणे पुरेसे आहे. नंतर, ते कोरड्या कापडाने पूर्णपणे पुसून टाका.
स्वच्छ केल्यानंतर काय करावे?
दागिने पूर्णपणे वाळवा.
ते हवाबंद डब्यात ठेवावे.
काय टाळावे?
रसायने किंवा ब्लीच वापरू नका.
खूप जोरात घासणे टाळा, कारण यामुळे दागिने ओरखडे पडू शकतात.
नियमित काळजी
दागिने घातल्यानंतर स्वच्छ कापडाने पुसून ठेवावे.
परफ्यूम किंवा हेअरस्प्रेच्या संपर्कात आणू नका.
काळा थर जमा होण्यापासून रोखण्यासाठी वेळोवेळी हलकी स्वच्छता करा.
चांदीच्या दागिन्यांची चमक राखणे कठीण नाही. थोडी काळजी आणि या सोप्या घरगुती उपायांनी, तुम्ही तुमचे दागिने त्याच्या नवीन वैभवात परत आणू शकता. पुढच्या वेळी जेव्हा तुमचे चांदीचे दागिने काळे होतील तेव्हा या टिप्स वापरून पहा.