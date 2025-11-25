हिवाळ्यात दररोज मुठभर भाजलेले चणे खाण्याचे काय होतील फायदे, वाचा

हिवाळा हा ऋतू आल्यावर खाण्यापिण्याची खूप चंगळ असते. पण हा ऋतू सोबतीला आजार देखील घेऊन येतो. कडाक्याच्या थंडीत शरीर उबदार ठेवायचे असेल तर स्वयंपाकघरातील भाजलेले चणे हे सुपरफूडपेक्षा कमी नाहीत. महागडे बदाम आणि अक्रोड खाण्याऐवजी दररोज फक्त मुठभर भाजलेले चणे खाल्ल्यामुळे शरीराला खूप सारे फायदे मिळतील.

दररोज मूठभर चणे खाण्याचे काय फायदे आहेत?

भाजलेले चणे हे उबदार मानले जातात. हिवाळ्यात ते खाल्ल्याने शरीराला आतून उबदारपणा मिळतो. थोडे गुळ घालून खाल्ले तर शरीराचे तापमान राखण्यासाठी आणि थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी आश्चर्यकारकपणे काम करते.

हिवाळ्यात आपण अनेकदा जास्त तळलेले पदार्थ खातो, ज्यामुळे वजन वाढते. हरभरा फायबर आणि प्रथिने समृद्ध असतो. मूठभर हरभरा खाल्ल्याने पोट भरण्यास मदत होते आणि भूक कमी होते. यामुळे जास्त खाणे टाळले जाते आणि तुमचे वजन नियंत्रणात राहते.

हिवाळ्यात सर्दी आणि फ्लू होणे सामान्य आहे. भाजलेले चणे खाल्ल्याने तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. त्यामध्ये असलेले जीवनसत्त्वे आणि खनिजे तुम्हाला हंगामी आजारांशी लढण्याची शक्ती देतात.

मधुमेह असलेल्यांसाठी भाजलेले चणे हा एक उत्तम नाश्ता आहे. रक्तातील साखरेची वाढ रोखण्यास मदत करतात. शिवाय त्यातील फायबरचे प्रमाण पोट स्वच्छ ठेवण्यास आणि बद्धकोष्ठतेपासून मुक्त होण्यास मदत करते.

चणे कधी खावे?
चणे नाश्त्यात किंवा संध्याकाळी चहासोबत खाऊ शकता. फक्त लक्षात ठेवा, ते सालीसह खाणे अधिक फायदेशीर आहे. कारण त्यात सर्वात जास्त फायबर असते.

