Video : ममता बॅनर्जींचा डान्स व्हायरल

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांचा डान्स सध्या चांगलाच व्हायरल झाला आहे. मालदा येथे व्यासपीठावरच कलाकारांसोबत त्यांनी नृत्य केले. गाण्यावर कलाकारांसोबत ठेका धरताना ममता बॅनर्जी प्रचंड उत्साही दिसत होत्या. यावेळी त्यांनी ड्रमही वाजवला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराच्या धामधुमीत ममता बॅनर्जी यांनी भर प्रचारसभेतच मंचावर कलाकारांसोबत ठेका धरला आणि अनेकांचे मोबाईल हा क्षण कॅमेऱयात कैद करण्यासाठी सरसावले.

#WATCH | West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee dances with artists during a public meeting in Malda North. pic.twitter.com/67Cdq6qxyY

— ANI (@ANI) April 28, 2024