आसाममध्ये पावसाचा कहर; शाळा महाविद्यालय बंद ठेवण्याचे प्रशासनाचे आदेश

आसामध्ये गेल्या काही तासांपासून सुरु असलेला पाऊस थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. गुवाहाटी शहरात पावसाने अक्षरशः थैमान घातले आहे. रविवारी रात्रीपासून गुवाहाटीच्या काही भागांमध्ये झालेल्या, मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचले आहे. त्यामुळे, प्रशासनाने आज म्हणजेच २० एप्रिल रोजी सरकारी आणि खाजगी शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाचा हा आदेश शहरातील सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांना लागू असणार आहे.

मुसळधार पावसानंतर गुवाहाटीसह अनेक भागांमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसामुळे हातीगाव, अनिल नगरसह अनेक भाग पाण्याखाली गेले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अरुणाचलमधील पासीघाट शहर दाखवले चीनमध्ये, जनगणना 2027 पोर्टलवरील गंभीर चूक

“मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? हे विधेयक 2023 ला एकमताने मंजूर झाले, मग…”, सुप्रिया सुळेंचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

गुजरातच्या मदतीने महाराष्ट्राला ड्रग्स कॅपिटल बनवण्याचा घाट – संजय राऊत

Fly 91 चे विमान चार तास हवेतच, प्रवासी भयभीत; सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल

दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून केजरीवालांची विनंती मान्य, विशेष सवलत दिल्याचे स्पष्ट

‘तुम्ही 75 काय, 175 वर्षे आरक्षण घ्या; आम्हाला गरज नाही’, बृजभूषण सिंह यांच्या विधानाने नव्या वादाला तोंड फुटलं

भाजपच्या आमदार पुत्राने भरधाव गाडी चालवत पाच जणांना चिरडले, आमदाराची पोलिसांनाच धमकी

भेंडवळची घटमांडणी; तंत्रज्ञानाच्या युगातही 350 वर्षांची परंपरा कायम; पावसासह पिकांचे ‘ते’ गूढ अखेर उकलले!

‘तू क्युट दिसतेस’ राइडनंतर रॅपिडो चालकाचा तरुणीला मेसेज, कंपनीची जाहीर माफी