चांद्रयान 3 : प्रज्ञान रोव्हरच्या मार्गात आला चार मीटर खोल खड्डा!

चंद्रावर यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग केल्यानंतर, प्रज्ञान रोव्हर रोज नवी माहिती इस्रोला पाठवत आहे. आज चांद्रयान 3 ने टिपलेले काही फोटो इस्रोने ट्विट केले आहेत. चंद्राच्या पृष्ठभागावर सुरु असलेल्या अभ्यासादरम्यान, प्रज्ञान रोव्हरसमोर चार मीटर खोल खड्डा आला. या खड्ड्याची चाहूल लागताच रोव्हरला सूचना पाठवण्यात आल्या. धोक्याची सूचना मिळताच रोव्हरने आपली दिशा बदलत दुसऱ्याबाजूने मार्गक्रमण केले.

Chandrayaan-3 Mission update:

On August 27, 2023, the Rover came across a 4-meter diameter crater positioned 3 meters ahead of its location. The Rover was commanded to retrace the path.

It’s now safely heading on a new path.#Chandrayaan3 #ISRO pic.twitter.com/5VBcczwxnM

