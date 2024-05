ICC Women’s T20 World Cup 2024 : वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ दिवशी हिंदुस्थान भिडणार पाकिस्तानला

आयपीएल, पुरुषांचा टी-20 विश्वचषक आणि त्यानंतर लगेच महिलांच्या टी-20 विश्वचषकाला ऑक्टोबरमध्ये सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे क्रिकेटवेड्या चाहत्यांसाठी पुढील काही महिने आनंदाचे आहेत असच म्हणावं लागेल. महिलांचा टी-20 विश्वचषक बांग्लादेशमध्ये खेळवला जाणार आहे. विश्वचषकामध्ये होणाऱ्या सामन्यांचे वेळापत्रक ICC द्वारे जाहीर करण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) महिलांच्या टी-20 विश्वचषकाचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. बांग्लादेशमध्ये होणाऱ्या या विश्वचषकाचे उद्घाटन 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी होणार आहे. उद्घाटनाचा सामना इंग्लडविरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या दोन देशांमध्ये होईल. या विश्वचषकामध्ये 10 संघ विजेतेपदासाठी आपापसात भिडणार आहे. त्यांची विभागणी गट-अ आणि गट-ब अशा दोन गटांमध्ये करण्यात आली आहे.

टीम इंडियाचा समावेश गट-अ मध्ये करण्यात आला आहे. गट-ब मध्ये टीम इंडिया व्यतिरिक्त ऑस्ट्रोलिया, न्युझीलंड, पाकिस्तान आणि क्वालिफायर-1 यांचा समावेश असणार आहे. तर गट-ब मध्ये इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, बांग्लादेश, दक्षिण आफ्रिका आणि क्वालिफायर-2 यांचा समावेश असणार आहे. हिंदुस्थानचा पहिला सामना 4 ऑक्टोबर रोजी न्युझीलंड विरुद्ध होणार आहे. दुसरा सामना 6 ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तान, तिसरा सामना 9 ऑक्टोबर रोजी क्वालिफायर-1 आणि गटातील शेवटचा सामना 13 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रोलियाविरुद्ध होणार आहे.

Mark your calendars 🗓️

Unveiling the fixtures for the ICC Women’s #T20WorldCup 2024 👇https://t.co/yKKfvEGguZ

— ICC (@ICC) May 5, 2024