आमचा आणि स्थानिकांचा दबाव नसता तर डिलाईल पुलाला आणखी विलंब झाला असता!

लोअर परळ रेल्वे स्थानकाजवळील डिलाईल पुलाच्या पूर्व दिशेची एक मार्गिका रविवार 17 सप्टेंबरपासून वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली आहे. युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की जर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि स्थानिकांचा दबाव नसता तर हा पूल खुला होण्यास आणखी विलंब झाला असता. आदित्य ठाकरे यांनी हा पूल वेळेत सुरू व्हावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. जवळपास प्रत्येक महिन्याला त्यांनी या पुलाच्या कामाची पाहणी करून प्रगतीचा सातत्याने आढावा घेतला होता. रेल्वे विभागाचे गचाळ काम आणि मिंधे-भाजप सरकारने केलेला घोटाळा यामुळे या पुलाचे काम रखडले होते. यामुळे मुदतीच्या 2 महिन्यानंतर हा पूल खुला करण्यात आला, तोही पूर्णपणे खुला करण्यात आला नसून पूर्व आणि पश्चिम बाजूची प्रत्येकी एक-एक मार्गिका खुली करण्यात आली आहे.

Had it not been for our monthly visits, and constant pressure (and patience) from the local residents, this bridge would have been further delayed

Finally after declaring that come what may, today we will use the Delisle Road Bridge for Ganpati Bappa, the BMC has scrambled to open up one side of the bridge to traffic.

We have visited this bridge each month, with local residents to see the progress of its construction

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 17, 2023