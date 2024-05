महिलेचे अपहरण केल्याप्रकरणी एचडी रेवन्ना ला SIT ने घेतल ताब्यात

माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचा मुलगा JDS नेते एचडी रेवन्ना याला कर्नाटक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने अटक केली आहे. महिलांचे लैगिंक शोषण केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. तसेच एका पीडित महिलेचे अपहरण केल्याचा आरोप सुद्धा त्याच्यावर लावण्यात आला आहे.

#WATCH | Karnataka: JD(S) leader HD Revanna brought to SIT office for questioning

He has been taken into custody by SIT officials in connection with a kidnapping case registered against him at KR Nagar police station, in Bengaluru. pic.twitter.com/MJJ8xjNFbf

— ANI (@ANI) May 4, 2024