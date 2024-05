आपची सत्ता असल्याने केंद्र सरकारने दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला नाही, आदित्य ठाकरेंचा घणाघात

दिल्लीतील सात लोकसभेच्या जागांसाठी येत्या 25 मे रोजी मतदान होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी एक ट्विट करत केंद्रातील भाजप सरकारला फटकारले आहे.

Delhi was promised full statehood, for years, by the bjp.

Only because it didn’t win the state, and the @AamAadmiParty won back then, the union regime of the bjp did not fulfil its promise to the people of Delhi.

Will Delhi vote for those who harass the people of Delhi, and…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 23, 2024