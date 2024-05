परत ये… माझ्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नको; प्रज्ज्वल रेवन्नाला माजी पंतप्रधानांचा इशारा

ऐन लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकमधील धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे (JDS) खासदार आणि लोकसभा निवडणुकीतील हासन मतदारसंघाचे उमेदवार प्रज्ज्वल रेवन्ना यांचे सेक्स स्कँडल समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली. हे प्रकरण उघड होताच प्रज्ज्वल रेवन्ना विदेशात पळून गेले. आता प्रज्ज्वल रेवन्नाचे आजोबा माजी पंतप्रधान एच. डी. देवगौडा यांनी आपल्या नातावला थेट इशारा दिला आहे. तसेच तत्काळ हिंदुस्थानात परतण्याची सूचनाही केली आहे.

माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी यासंबंधी ट्विटरवरून एक पोस्ट शेअर केली आहे. ‘जिथे कुठे असशील तिथून परत ये. आणि कायदेशीर प्रक्रियेला सहकार्य कर. माझ्या धैर्याची आणखी परीक्षा घेऊ नको, अशा कडक शब्दांत मी प्रज्ज्वल रेवन्नाला इशारा दिला आहे’, असे ट्विटमधून एच. डी. देवेगौडा यांनी नमूद केले आहे. ‘प्रज्ज्वल रेवन्नावरील आरोपांमध्ये तथ्य आढळून आल्यास त्यांना कठोर शिक्षा करावी’, असे एच. डी. देवेगौडा म्हणाले.

I have issued a warning to @iPrajwalRevanna to return immediately from wherever he is and subject himself to the legal process. He should not test my patience any further. pic.twitter.com/kCMuNJOvAo

— H D Deve Gowda (@H_D_Devegowda) May 23, 2024