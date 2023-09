अनंतनागमध्ये कुख्यात दहशतवादी उझैर खानचा खात्मा, सर्च ऑपरेशन अद्याप सुरूच

जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनागमध्ये सुरू असलेल्या चकमकीत हिंदुस्थानी सैनिकांना मोठे यश मिळाले आहे. सैन्याच्या जवानांनी लश्कर-ए-तैयबाचा दहशतवादी उझैर खान याचा खात्मा केला आहे. काश्मीरचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विजय कुमार यांनी याबाबत माहिती देताना म्हटले की, अनंतनागमध्ये दहशतवादी उझैर मारला गेला आहे. उझैर हा लश्कर-ए-तैयबाचा कमांडर होता. उझैरचा मृतदेह सापडला असून अजून एका मृतदेहाचा शोध सध्या सुरू आहे. हा मृतदेह तिसऱ्या दहशतवाद्याचा असू शकतो. उजैरचा खात्मा झाला असला तरी सर्च ऑपरेशन सुरू राहील अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे. या भागात काही स्फोटके पेरली असल्याचा संशय असल्याने हे सर्च ऑपरेशन सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

#WATCH | Anantnag: “The search operation will continue as many areas areas are still left…We would appeal to the public to not go there…We had the information about 2-3 terrorists. It’s possible that we find the third body somewhere that’s why we will complete the search… pic.twitter.com/XvexX56UAh

— ANI (@ANI) September 19, 2023