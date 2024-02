गुजरात किनारपट्टीवरून 3300 किलो ड्रग्ज जप्त, पाच पाकिस्तानी नागरिकांना अटक

गुजरातमधील पोरबंदरच्या किनारपट्टीवरून नौदलाने तब्बल 3300 किलो ड्रग्ज जप्त केले आहे. या प्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे.

#WATCH | Gyaneshwar Singh, Deputy Director General, NCB says, “… In a joint operation by NCB, Navy and ATS Gujarat Police, around 3,300 kg drugs were seized. This is the biggest offshore seizure of drugs in India…5 suspicious foreign nationals were arrested in connection… https://t.co/hYttMStukm pic.twitter.com/V9FymS230q

— ANI (@ANI) February 28, 2024