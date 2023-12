दक्षिण आफ्रिका दौरा अर्धवट सोडून विराट कोहली मायदेशी परतला, नक्की कारण काय?

हिंदुस्थानचा संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. दोन्ही उभय संघामध्ये नुकतीच टी-20 आणि वन डे मालिका खेळली केली. टी-20 मालिका 1-1 अशी बरोबरीत सुटली, तर वन डे मालिका हिंदुस्थानने 2-1 अशा फरकाने जिंकली. या दोन्ही मालिकेमध्ये हिंदुस्थानचे ताज्या दमाचे खेळाडू मैदानात उतरले होते. आता हिंदुस्थान आणि आफ्रिकेत 26 डिसेंबर पासून दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होईल. मात्र ही मालिका सुरू होण्यापूर्वी हिंदुस्थानला मोठा धक्का बसला आहे.

हिंदुस्थानचा सलामीवीर खेळाडू ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) दुखापतीमुळे दोन सामन्यांच्या मालिकेतून बाहेर झाला आहे. तर दुसरीकडे विराट कोहली (Virat Kohli) देखील हा दौरा अर्ध्यावर सोडून मायदेशी परतला आहे. ‘पीटीआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Virat Kohli has returned to India but will be back before start of first Test against South Africa in Centurion: BCCI sources

— Press Trust of India (@PTI_News) December 22, 2023