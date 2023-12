Breaking जम्मू कश्मीरमध्ये लष्कराच्या गाड्यांवर दहशतवाद्यांचा अंदाधुंद गोळीबार, तीन जवान शहीद

जम्मू कश्मीरमधील पूँछ जिल्ह्यात लष्कराच्या दोन गाड्यांवर दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारात तीन जवान शहीद झाले असून तीन जखमी झाले आहेत. जखमी जवानांना तत्काळ लष्कराच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. शनिवारी दुपारी साडे तीनच्या सुमारास ही घटना घडली.

J&K | Three Army personnel lost their lives while three others were injured in a terrorist attack on two military vehicles in the Thanamandi area in Rajouri sector. Indian Army troops also immediately retaliated after being attacked by terrorists. The troops were going to… pic.twitter.com/nlhywjMtn4

— ANI (@ANI) December 21, 2023