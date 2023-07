Breaking – जयपूर-मुंबई पॅसेंजरमध्ये गोळीबार, सहाय्यक उपनिरीक्षकासह चार जण ठार

जयपूर-मुंबई पॅसेंजरमध्ये गोळीबार झाल्याचे वृत्त आहे. पालघरजवळ ही घटना घडली असून यात आरपीएफच्या सहाय्यक उपनिरीक्षकासह चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये तीन प्रवाशांचाही समावेश आहे. याप्रकरणी आरोपी आरपीएफ कॉन्स्टेबल चेतन याला अटक करण्यात आली आहे.

Four people were shot dead in the firing incident inside the Jaipur Express train (12956). The accused has been arrested.

Visuals from Mumbai Central Railway Station pic.twitter.com/RgNjYOTbMD

