राहुल गांधींची स्तुती करणाऱ्या पाकिस्तानच्या माजी मंत्र्याशी पंतप्रधान मोदींचा संबंध; काँग्रेस नेत्याचा मोठा दावा

पाकिस्तानचे माजी मंत्री चौधरी फवाद हुसेन यांनी काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांची प्रशंसा केल्याबद्दल काँग्रेस नेते रशीद अल्वी यांनी गुरुवारी भाजपला चांगलेच फटकारले. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि त्यांच्या भावाच्या सध्याच्या सरकारकडून त्यांच्यावर (हुसेन) ‘दबाव’ होता. नवाझ शरीफ यांचे ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चांगले संबंध आहेत’, असा दावा देखील त्यांनी केला.

सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपला अशा कमेंटचा फायदा होऊ शकतो, असेही अल्वी म्हणाले.

पाकिस्तानमधील इम्रान खान यांच्या मंत्रिमंडळातील माजी मंत्री हुसेन यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर राहुल गांधींचा व्हिडीओ शेअर केल्यानंतर आणि काँग्रेस नेत्याचे कौतुक केल्यानंतर अल्वी यांची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. शेअर करताना, हुसेन यांनी राहुल गांधींच्या व्हिडीओला ‘राहुल गांधींचा अंगार’ (Rahul Gandhi on Fire) असे कॅप्शन दिले आहे. यामुळे भाजपला काँग्रेसवर जोरदार टीका करण्याची आयती संधी दिली आहे.

#WATCH | On former Pakistan minister Fawad Chaudhry’s ‘Rahul on fire’ praise remark, Congress leader Rashid Alvi says, “…The statement by Fawad Chaudhry is done under pressure by Nawaz Sharif and his brother’s government. PM Modi has very good relations with Nawaz Sharif. This… pic.twitter.com/Czv8X3DDiI

— ANI (@ANI) May 2, 2024