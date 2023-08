चांद्रयान-3 मोहिमेतून आणखी एक यश; चंद्रावर सल्फर असण्याच्या शक्यतेला मिळाली पुष्टी

हिंदुस्थानची अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोच्या (ISRO) चांद्रयान-3 मोहिमेतून संशोधनास मोठी चालना मिळत आहे. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणारा आणि संशोधन करणारा हिंदुस्थान हा पहिला देश ठरला असून संशोधनाच्या कामानंही वेग घेतला आहे. त्यातून चंद्रासंदर्भात नवनवीन माहिती समोर येऊ लागली आहे. विक्रम लँडरचं सॉफ्ट लँडिंग झाल्यानंतर प्रज्ञान रोव्हरनं पुढील वाटचाल सुरू केली आहे. प्रज्ञानच्या मदतीनं सुरू असलेल्या संशोधनात चंद्रावर सल्फर आणि इतर घटकांच्या उपस्थितीची पुष्टी केली आहे. इस्रोनं चांद्रयान-3 मोहिमेचा एक भाग म्हणून या यशाची घोषणा केली.

प्रज्ञानवरील लेझर-इंड्युस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS) या साधनाच्या मदतीनं तिथं सल्फर असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे. एलआयबीएस इन्स्ट्रुमेंटचे निष्कर्ष आणखी एका ऑनबोर्ड इन्स्ट्रुमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप (एपीएक्सएस) द्वारे तपासण्यात आले, ज्यामध्ये इतर किरकोळ घटकांसह सल्फरच्या अस्तित्वा बद्दलची माहिती देखील मिळाली आहे.

Laser-Induced Breakdown Spectroscope (LIBS) instrument onboard the Rover unambiguously confirms the presence of Sulphur (S) in the lunar surface near the south pole, through first-ever in-situ measurements.… pic.twitter.com/vDQmByWcSL

