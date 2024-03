IPL 2024 – विराट कोहलीच्या आरसीबीने घेतला मोठा निर्णय, नावात केला बदल

आयपीएल 2024 चा यंदाचा सिझन सुरू व्हायला अवघे तीन दिवस उरलेले असताना विराट कोहली याच्या आरसीबी संघाच्या बाबतीत एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. रॉय चॅलेंजरन बँगलोरने त्यांचे नाव बदलून आता रॉयल चॅलेंजर बंगळुरू असं केलं आहे. आरसीबीने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ही माहिती दिली आहे.

The City we love, the Heritage we embrace, and this is the time for our ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ.

PRESENTING TO YOU, ROYAL CHALLENGERS BENGALURU, ನಿಮ್ಮ ತಂಡ, ನಿಮ್ಮ RCB!#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #RCBUnbox pic.twitter.com/harurFXclC

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 19, 2024