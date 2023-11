Virat Kohli ये तौफा हमने खुद को दिया है! आफ्रिकेविरुद्ध कोहलीचे ‘विराट’ शतक, सचिनच्या विक्रमाची बरोबरी

टीम इंडियाचा धडाकेबाज फलंदाज विराट कोहली याने दक्षिण आफ्रिकेविरोधात शतक ठोकत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या 49 शतकांशी बरोबरी केली आहे. एकदिवसीय सामन्यात विराट कोहलीने सचिन तेंडुलकर इतके 49 शतकं ठोकली आहे. विराट कोहलीने त्याच्या वाढदिवशीच हा रेकॉर्ड केला आहे.

Pure class in the city of Joy ✨

in Kolkata for the Birthday Boy!

From scoring his Maiden century in Kolkata to scoring his 4⃣9⃣th ODI Ton #TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvSA pic.twitter.com/pA28TGI4uv

