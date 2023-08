गोव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची तोडफोड

हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची तोडफोड झाल्याची घटना गोव्यात उघडकीला आली आहे. गोव्याच्या म्हापसा परिसरात सोमवारी हा प्रकार घडल्याची माहिती मिळत आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही घटना रविवारी उत्तररात्री घडल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे. म्हापसा येथे बसवण्यात आलेला शिवरायांचा तीन फूट उंचीच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली. ही तोडफोड करणारा अद्याप अज्ञात आहे. त्याच्या विरोधात भारतीय दंड विधानाच्या कलम 153अ आणि 427 अंतर्गत म्हापसा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

I condemn the incident of Vandalism of Chatrapati Shivaji Maharaj Statue at Karaswada. Once again @BJP4Goa Government stands exposed on protecting Monuments of our National Heroes. I appeal to Goans to maintain peace as such acts are deliberately done to spread unrest in Society pic.twitter.com/No2WjHsivA

