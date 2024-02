केजरीवालांच्या खासगी सचिवासह आप नेत्यांच्या घरावर ईडीचे छापे

दिल्लीमध्ये विविध ठिकाणी अंमलबजावणी संचलनालयाने (ED RAID) छापेमारी केली आहे. केजरीवाल यांची खासगी सचिव विभव कुमार आणि राज्यसभेचे खासदार एन.डी.गुप्ता यांच्या घरावर ईडीने छापेमारी केली आहे. दिल्ली पाणी बोर्ड घोटाळ्याप्रकरणी ही छापेमारी करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये एकाचवेळी 12 ठिकाणी ही छापेमारी करण्यात आली आहे.

#WATCH | ED raid underway at the residence of AAP MP ND Gupta in Delhi.

As per sources, ED is conducting searches at nearly 10 locations including the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal’s personal secretary among others connected to the Aam Aadmi Party as part of its money… pic.twitter.com/dRdlSJjE6s

— ANI (@ANI) February 6, 2024