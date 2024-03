कामाठीपुरा भागात भीषण आग, अग्निशमन दल दाखल

मुंबईतील दाटीवाटीचा परिसर असलेल्या कामाठीपुरा भागात भीषण आग लागल्याचं वृत्त आहे. अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

कामाठीपुरा लेन 13 या भागात ही आग लागली असून पठारे इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर आग पसरल्याचं सांगितलं जात आहे. अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. आतापर्यंत 12 जणांना बाहेर काढण्यात आलं आहे.

Mumbai, Maharashtra: A fire broke out at a building beside Maharashtra College near the Kamathipura area today. Three fire engines are at the spot. No injury has been reported: Mumbai Fire Brigade

