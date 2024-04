निवडणूक आयोगाचा पक्षपातीपणा सारे जग पाहत आहे, आदित्य ठाकरे यांनी फटकारले

शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रचारासाठी एक प्रेरणागीत नुकतेच प्रसारीत केले आहे. त्या गीतातील दोन शब्द हटवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला नोटीस पाठवली आहे. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे.

The @ECISVEEP has objections to us chanting Jai Bhavani, Jai Shivaji… this mantra is breath of Maharashtra, but different norms apply for bjp.

The world is watching the bias of the Election Commission.

We are fighting for democracy in our country against these forces that want… https://t.co/N02wIW5FrT

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 21, 2024