महुआ मोइत्रा यांच्या अडचणीत वाढ, ‘कॅश फॉर क्वेरी’प्रकरणी सीबीआयचे छापे

मोदी सरकारची हुकूमशाही आणि दडपशाही सुरूच असून लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत केंद्रीय तपास यंत्रणांचे विरोधकांवर छापेमारी सुरू आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नुकतेच ईडीने अटक केली. आता तपास यंत्रणांना आपला मोर्चा पश्चिम बंगालकडे वळवला असून तृणमूलच्या नेत्या आणि माजी खासदार महुआ मोइत्रा यांच्याशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर सीबीआयने छापे टाकले आहे. पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याप्रकरणी (कॅश फॉर क्वेरी) ही छापेमारी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

‘एएनआय’ने दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयने Mahua Moitra यांच्याशी संबंधिक कोलकातातील अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. ‘कॅश फॉर क्वेरी’ प्रकरणी गुरुवारी सीबीआयने मोइत्रा यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता. त्यानंतर आता ही छापेमारी करण्यात आली. यासह दिल्लीहून सीबीआयचे एक पथक महुआ मोइत्रा यांच्या वडिलांच्या दक्षिण कोलकातातील अलीपूर भागात असणाऱ्या घरीही पोहोचले आहे.

CBI conduct raids at Mahua Moitra’s residence in connection with cash for query case

